Trabzonspor, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor sınavına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanda taktik ve pas çalışması
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Zafer Bayramı'na özel an
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, idman öncesi Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
