DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.471.759,77 -1,09%

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde yarın evinde oynayacağı Samsunspor karşılaşması için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:04
Trabzonspor, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor sınavına hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda taktik ve pas çalışması

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Zafer Bayramı'na özel an

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, idman öncesi Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışı: Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı
2
Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gururu
3
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi
4
Trabzonspor, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
5
Hentbol Kadınlar Süper Kupa: Bursa Büyükşehir ve Armada Yalıkavak Finalde
6
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 Yenildi
7
Eray Yazgan: Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel yok

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta