Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptılar.

Çalışmalarını çift kale maçla tamamlayan bordo-mavililer, yarın da hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.