Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:16
Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor-St. Gallen Maçına Doğru

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, yarın St. Gallen’i konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmanın sadece bir maçtan daha fazlası olduğunu açıkladı.

Abdullah Avcı'nın Açıklamaları

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, ilk maçta alınan sonucu yeterli görmediklerini vurguladı: "Oynadığımız müsabakanın analizlerini yaptık ve hem savunma hem de hücum üzerinde tekrarlarımızı çalıştık. Bu mücadele, hem Avrupa'da devam edebilme hem de taraftarla bütünleşme fırsatı sunacak."

Takımın genç oyuncularına da dikkat çeken Avcı, "Altyapımızdan 6 oyuncu ve yeni transferlerden 4 oyuncu kadromuzda yer alıyor. Bu geniş kadro, Trabzonspor'un geleceği açısından büyük bir vizyon oluşturuyor." ifadesinde bulundu.

Savic: "Fiziksel Olarak İyiyim"

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic ise yarınki maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Takım olarak her şeyimizi vereceğiz. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir performans sergileyeceğiz""Yüzde 100'üme çok yakın bir sürede ulaşabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Sonuç ve Hedefler

Avcı, son dört resmi maçta gol atılamaması hakkında ise, "Bunun bir santrforla açıklanacak bir konu olmadığını unutmamak gerekiyor. Kısa sürede bu sorunu aşacağımıza inanıyorum"

Trabzonspor’un, St. Gallen karşısında alacağı sonuç, hem kulübün Avrupa'daki durumu hem de takımın moral kaynağı açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar