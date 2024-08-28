Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor-St. Gallen Maçına Doğru

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, yarın St. Gallen’i konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmanın sadece bir maçtan daha fazlası olduğunu açıkladı.

Abdullah Avcı'nın Açıklamaları

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, ilk maçta alınan sonucu yeterli görmediklerini vurguladı: "Oynadığımız müsabakanın analizlerini yaptık ve hem savunma hem de hücum üzerinde tekrarlarımızı çalıştık. Bu mücadele, hem Avrupa'da devam edebilme hem de taraftarla bütünleşme fırsatı sunacak."

Takımın genç oyuncularına da dikkat çeken Avcı, "Altyapımızdan 6 oyuncu ve yeni transferlerden 4 oyuncu kadromuzda yer alıyor. Bu geniş kadro, Trabzonspor'un geleceği açısından büyük bir vizyon oluşturuyor." ifadesinde bulundu.

Savic: "Fiziksel Olarak İyiyim"

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic ise yarınki maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Takım olarak her şeyimizi vereceğiz. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir performans sergileyeceğiz""Yüzde 100'üme çok yakın bir sürede ulaşabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Sonuç ve Hedefler