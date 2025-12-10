DOLAR
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de İç ve Dış Saha İstikrarı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de iç sahada 18, dış sahada 16 puanla toplam 34 puana ulaştı; sahasında 8 maçta yenilmedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:44
Trabzonspor hem iç sahada hem deplasmanda istikrarlı

Trabzonspor, bu sezon Trendyol Süper Lig’de hem evinde hem de deplasmanda istikrarlı bir performans sergiliyor. İç sahada 18, dış sahada 16 puan toplayan bordo-mavililer, toplam 34 puan ile zirve yarışının iddialı ekipleri arasında yer alıyor.

İç saha performansı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, rakip filelere 14 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü. Karadeniz ekibi içeride topladığı 18 puanla bu alanda 2. basamakta yer alıyor.

Deplasman maçlarında da istikrarını koruyor

Trabzonspor, dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık 9 gol yiyen bordo-mavililer, 16 puanla deplasman tablosunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı. Averajla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, dış sahada da istikrarlı görüntüsünü sürdürüyor.

Ligin zorlu evleri arasında

Bu sezon evinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilmeyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, sahasında aldığı sonuçlarla zirve yarışında önemli bir ivme yakaladı. Bu hafta sonu sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Onuachu ve Pina gibi önemli eksiklerine rağmen 3 puana odaklanmış durumda.

Trabzonspor’un evde oynadığı maçlar ve skorlar

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0

Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1

