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Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Selahattin Altın Hayatını Kaybetti

Bordo-mavili kulübün eski oyuncusu Selahattin Altın, hayatını kaybetti. Kulüp, taziyelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:39
Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Selahattin Altın Hayatını Kaybetti

Selahattin Altın'ın Vefatı

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın, hayatını kaybetti. Kulüp, bu acı durumu resmen duyurdu.

Futbol Kariyeri ve Aile Bağları

Bordo-mavili ekibin 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen Selahattin Altın, aynı zamanda eski futbolcu Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olarak tanınmaktadır.

Taziye ve Cenaze Bilgileri

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi. Altın’ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır.

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