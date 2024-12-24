Trabzonspor'un Sezon Başındaki Hayal Kırıklığı: 22 Maçta Sadece 6 Galibiyet

Trabzonspor, İlk Yarıda Hayal Kırıklığı Yaşadı

2023-2024 sezonunu 19 puanla 13. sırada tamamlayan Trabzonspor, taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda oynadığı 22 resmi maçta yalnızca 6 galibiyet alan bordo-mavililer, 9 maçta beraberlik ve 7 maçta ise yenilgi yaşadı.

Ligde Düşme Hattına Yakın

Bordo-mavililerin, Süper Lig'deki 16 maçında elde ettiği: 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet istatistikleri dikkat çekiyor. Avrupa'daki serüveni de zorlu geçen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde istediği sonuçları alamayarak grup aşamalarına katılamadı.

Teknik Direktör Değişikliği

Bordo-mavili ekipte, Avrupa kupalarından elenmenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı'nın ardından takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile de yalnızca 1 maçlık bir süreç geçirildi. Sezonun ilk 2 haftasında beraberliklerle ayrılan Trabzonspor, daha sonra Şenol Güneş ile anlaşarak yeni bir yol haritası çizdi. Ancak kötü sonuçlar, Güneş yönetiminde de devam etti.

Deplasmanda Galibiyet Yok

Trabzonspor'un bu sezon ilk yarıda deplasmanda galibiyet elde edemekten dolayı yaşadığı sıkıntılar dikkat çekiyor. 8 deplasman maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak yalnızca 4 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu alanda da hayal kırıklığı yarattı.

Son Dakika Gollerine Takıldılar

Bordo-mavililer, sezonun kritik maçlarında son dakikada yedikleri gollerle önemli puanlar kaybetti. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısındaki maçlarda son anlarda gelen goller, Trabzonspor'un sezon içinde yaşadığı sorunları gözler önüne serdi.