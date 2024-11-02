Trabzonspor ve Fenerbahçe Rekabetinde 136. Randevu

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Rekabeti

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, yarın tesislerinde yapacakları maçla toplamda 136. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki bu çetin mücadelede, Fenerbahçe'nin 52 galibiyetle önde yer aldığına dikkat çekiliyor. Trabzonspor ise 44 galibiyetle rakibinin peşinden gelmekte.

Ligdeki Karşılaşmalar

Ligde bugüne kadar 102 kez karşı karşıya gelen bu ekiplerden Fenerbahçe'nin 41 galibiyeti bulunuyor. Trabzonspor ise bu maçlardan sadece 27'sinden galip ayrılabildi. İki takım, lig mücadelesinde toplam 34 kez berabere kaldı.

İç Saha Performansı

Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un daha fazla galibiyeti bulunuyor. Bu sahada yapılan toplam 57 maçta, bordo-mavili takım 25 kez galip gelerek, Fenerbahçe'yi 19 kez mağlup etti. 13 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaşmayı başardı. Etkileyici bir şekilde, Trabzonspor bu maçlarda 69 gol atarken, Fenerbahçe ise 62 gol kaydetti.

Unutulmaz Galibiyetler

Ezeli rekabette en farklı skorlar Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 5 Mart 1989 tarihindeki maçta 5-1'lik galibiyet almayı başardı. 2015-2016 sezonunda ise Budra'da oynanan ve yarıda kalan bir maçta rakibini 4-0'lık skorla geçti. Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği en farklı galibiyetler arasında Kadıköy'deki 4-1'lik sonuç ile 3-0'lık iki lig maçı yer almakta.

En Gollü Maçlar

İki takımın karşılaştığı en gollü maç ise 6 Ekim 1990 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Bu mücadelede Trabzonspor, rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca, 21 Mayıs 1994'teki Başbakanlık Kupası maçı ve 6 Nisan 1997'deki lig maçında bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorlarla geçti.

Sonuç ve Beklentiler

Geçen yıl ligde karşılıklı olarak oynanan iki maçta da sonuç 3-2 olarak belirlendi. Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederken, sarı-lacivertliler de Trabzon'dan galibiyetle döndü. Bu yeni mücadelede hangi takımın öne çıkacağı ise merakla bekleniyor.