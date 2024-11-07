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Trendyol 1. Lig 12. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçları 8 Kasım'da başlıyor. İşte program ve detaylar.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:35
Trendyol 1. Lig 12. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig 12. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı yarın başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programa göre, 12. haftanın ilk maçları 8 Kasım Cuma günü oynanacak.

8 Kasım Cuma Maçları

  • 20.00: Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 20.00: MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Eryaman)

9 Kasım Cumartesi Maçları

  • 13.30: Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00: Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 16.00: Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
  • 19.00: Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar Maçları

  • 13.30: Teksüt Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
  • 13.30: Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (11 Nisan)
  • 16.00: Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
  • 19.00: Sakaryaspor - Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

12. hafta karşılaşmaları, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. Takımların performansları ve puan durumu merakla bekleniyor.

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