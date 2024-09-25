Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakem Atamaları

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül Cuma'dan 30 Eylül Pazartesi gününe kadar yapılacak olan maçların hakemleri şu şekilde sıralandı:

27 Eylül Cuma

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK: Yasin Kol

28 Eylül Cumartesi

16.00 Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: 19.00 Boluspor - Manisa FK: Davut Dakul Çelik

Boluspor - Manisa FK: 19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu

29 Eylül Pazar

16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar

Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 19.00 Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 19.00 Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK: 19.00 Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor: 20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Bu hafta, takımların sahada göstereceği performans kadar hakemlerin de yönetimleri dikkatle takip edilecektir.