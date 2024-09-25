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Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamaları gerçekleştirildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:21
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakem Atamaları

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül Cuma'dan 30 Eylül Pazartesi gününe kadar yapılacak olan maçların hakemleri şu şekilde sıralandı:

27 Eylül Cuma

  • 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK: Yasin Kol

28 Eylül Cumartesi

  • 16.00 Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
  • 19.00 Boluspor - Manisa FK: Davut Dakul Çelik
  • 19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu

29 Eylül Pazar

  • 16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar
  • 19.00 Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı
  • 19.00 Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Bu hafta, takımların sahada göstereceği performans kadar hakemlerin de yönetimleri dikkatle takip edilecektir.

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