Trendyol 1. Lig: Boluspor 2-0 Manisa FK — Bolu Atatürk Stadyumu Yeniden Açıldı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nun yeniden açıldığı maçta Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:09
Trendyol 1. Lig: Boluspor 2-0 Manisa FK — Bolu Atatürk Stadyumu Yeniden Açıldı

Trendyol 1. Lig: Boluspor 2-0 Manisa FK

Stadyum yeniden açıldı, ev sahibi galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maç, 16 Şubat 2025'te fiziki yetersizlik gerekçesiyle müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açılmasıyla oynandı.

Boluspor'un sahasındaki bu galibiyet, takım için ligde önemli bir adım olurken, stadyumun yeniden hizmete girmesi şehir ve taraftarlar için moral kaynağı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Manisa FK Bolu, Atatürk Stadında karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Manisa FK Bolu, Atatürk Stadında karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Hasani (sağ 2) rakip takımın kalecisi ile karşı karşıya geldi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Manisa FK Bolu, Atatürk Stadında karşılaştı....

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık'ı 36-23 Yendi
2
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımını 3-1 Yendi
4
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta
5
Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi
6
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi
7
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye