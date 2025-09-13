Trendyol 1. Lig: Boluspor 2-0 Manisa FK — Bolu Atatürk Stadyumu Yeniden Açıldı

Trendyol 1. Lig: Boluspor 2-0 Manisa FK

Stadyum yeniden açıldı, ev sahibi galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maç, 16 Şubat 2025'te fiziki yetersizlik gerekçesiyle müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açılmasıyla oynandı.

Boluspor'un sahasındaki bu galibiyet, takım için ligde önemli bir adım olurken, stadyumun yeniden hizmete girmesi şehir ve taraftarlar için moral kaynağı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Manisa FK Bolu, Atatürk Stadında karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Hasani (sağ 2) rakip takımın kalecisi ile karşı karşıya geldi.