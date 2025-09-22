Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Başlıyor: Haftalık Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre yarın başlayacak. Haftanın tüm maç programı ve stat bilgileri şöyle:

Yarın

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

24 Eylül Çarşamba

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)