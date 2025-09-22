Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Başlıyor: Haftalık Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre yarın başlayacak. Haftanın tüm maç programı ve stat bilgileri şöyle:
Yarın
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
24 Eylül Çarşamba
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)