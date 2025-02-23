Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ve Erokspor İkili Beraberlikte Buluştu: 2-2

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Pendikspor ve Erokspor 2-2 berabere kaldı. Maçta penaltı kaçırıcısı Alpaslan Öztürk dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:37
Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ve Erokspor İkili Beraberlikte Buluştu: 2-2

Trendyol 1. Lig'de Görkemli Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın da gösterdiği etkileyici performansla 2-2 berabere sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Ev sahibi ekip Pendikspor, maçın başlama düdüğünden sadece 8 dakika sonra penaltı kazanarak büyük bir fırsat elde etti. Ancak Alpaslan Öztürk, kullandığı penaltıda başarılı olamayarak bu önemli fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında her iki takım da gol atma çabalarında bulunurken, mücadeledeki skoru belirleyen birçok kritik an yaşandı. Sonunda, her iki takımın da paylaşmak zorunda kaldığı 2-2’lik sonuç, futbolseverlerin keyifli anlar yaşamasına neden oldu.

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