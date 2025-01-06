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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Gençlerbirliği 0-0 Beraberlik İle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ve Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:25
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Gençlerbirliği 0-0 Beraberlik İle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de Kritik Maçta Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği takımları arasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın sonucunda her iki takım da 1 puan alarak sahadan ayrıldı.

Maç boyunca iki ekip de gol bulmak için mücadele etti ancak rakip savunmalarına takıldılar. Bu sonuç, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği için ligdeki mücadelelerinde önemli bir puan olarak değerlendirildi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sakaryaspor oyuncusu Cebrail Karayel (solda), rakibi Oğuzhan Berber (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sakaryaspor oyuncusu Cebrail Karayel (solda), rakibi Oğuzhan Berber (sağda) ile mücadele etti.

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