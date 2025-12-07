Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 2-1 Özbelsan Sivasspor

Trendyol 1. Lig 16. haftasında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu'nda Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:28
Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca her iki ekip de gol için etkili ataklar geliştirdi ve maçın kaderini ikinci yarıdaki goller belirledi.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Loshaj'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emir Kaan'ın yakın direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emirhan Başyiğit'in yakın direkten kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sambissa'nın sağ çaprazdan sol ayağıyla sert şutunda kaleci Göktuğ, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

58. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan ortasında kaleci Göktuğ'un elinden kaçırdığı topu kale alanında bulunan Sambissa, sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bekir'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İsa yakın direkte yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

80. dakikada Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Sol, hemen gerisindeki Vefa'ya pasını çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-1

Stat ve Hakemler

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı

Kadro

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Buluthan, Duhan Aksu, David Sambissa (Enver Cenk Şahin dk. 90+1), Modestas Vorobjovas, Florian Loshaj (Vefa Temel dk. 71), Mendy Mamadou, Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 70), Emir Kaan Gültekin (Ömer Faruk Duymaz dk. 13)

Yedekler: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Enes Köseoğlu, Alieu Cham, İzzet Erdal, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Burak Kanbak

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Aaron Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Mehmet Talha Şeker dk. 76), Kamil Fidan (Aly Malle dk. 86), Charilaos Charisis, Aliou Badji (Bekir Böke dk. 46), Daniel Avramovski (Valon Ethemi dk. 67)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Taylan Koparan, Murat Paluli, Yusuf Çağlar Kefkir, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller

David Sambissa (dk. 58) — İstanbulspor

Vefa Temel (dk. 79) — İstanbulspor

Emirhan Başyiğit (dk. 17) — Özbelsan Sivasspor

Sarı Kartlar

İstanbulspor: Modestas Vorobjovas, Emrecan Uzunhan

Özbelsan Sivasspor: Yusuf Cihat Çelik, Uğur Çiftçi

