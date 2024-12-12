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Trendyol Süper Lig 16. Haftası Başlıyor: Sipay Bodrum FK ve Kasımpaşa İlk Maçta Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası yarın Sipay Bodrum FK ve Kasımpaşa'nın maçlarıyla başlıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:56
Trendyol Süper Lig 16. Haftası Başlıyor: Sipay Bodrum FK ve Kasımpaşa İlk Maçta Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. Haftası Perdeyi Açıyor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta, keyifli maçların beklentisiyle yarın başlıyor. Açılış karşılaşmalarında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Aynı anda Kasımpaşa ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Yarın Oynanacak Maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan programa göre, yarın oynanacak müsabakalar şu şekilde:

  • 20.00 Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)
  • 20.00 Kasımpaşa - ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16. Hafta Maç Programı

16. haftanın geri kalan maçları ise şöyle:

  • 14 Aralık Cumartesi:
  • 16.00 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
  • 19.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK (Gain Park)
  • 15 Aralık Pazar:
  • 13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe (Mersin)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir (Ülker)
  • 16 Aralık Pazartesi:
  • 19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş (Yeni Adana)
  • 21.00 Galatasaray - Trabzonspor (RAMS Park)

Futbolseverler, bu heyecan dolu haftada takımlarının performansını merakla bekliyor.

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