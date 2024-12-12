Trendyol Süper Lig 16. Haftası Başlıyor: Sipay Bodrum FK ve Kasımpaşa İlk Maçta Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. Haftası Perdeyi Açıyor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta, keyifli maçların beklentisiyle yarın başlıyor. Açılış karşılaşmalarında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Aynı anda Kasımpaşa ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Yarın Oynanacak Maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan programa göre, yarın oynanacak müsabakalar şu şekilde:

20.00 Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor ( Grey Beton Bodrum )

Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor ( ) 20.00 Kasımpaşa - ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16. Hafta Maç Programı

16. haftanın geri kalan maçları ise şöyle:

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor ( Çaykur Didi )

Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor ( ) 19.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK ( Gain Park )

Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK ( ) 15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe ( Mersin )

Atakaş Hatayspor - Göztepe ( ) 16.00 Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor ( Corendon Airlines Park Antalya )

Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor ( ) 19.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ( Ülker )

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ( ) 16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş ( Yeni Adana )

Adana Demirspor - Beşiktaş ( ) 21.00 Galatasaray - Trabzonspor (RAMS Park)

Futbolseverler, bu heyecan dolu haftada takımlarının performansını merakla bekliyor.