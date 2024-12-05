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Trendyol Süper Lig'de 15. Hafta Başlıyor: Trabzonspor-Kasımpaşa Maçıyla Açılış Yapılacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın karşılaşmasıyla yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:33
Trendyol Süper Lig'de 15. Hafta Başlıyor: Trabzonspor-Kasımpaşa Maçıyla Açılış Yapılacak

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarınki müsabaka ile sahne alıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyurunun ardından 15. haftanın maç programı da açıklandı:

Yarın:

  • 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

  • 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
  • 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

  • 13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

  • 20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

Lig tutkunları, bu heyecan dolu hafta sonunu kaçırmamak için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

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