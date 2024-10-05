Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana Mücadele: Hatayspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beraberlik Sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşen karşılaşmada, Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor, 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 48. dakikasında, Trabzonspor beraberliği sağladı. Sağ kanatta Bardhi tarafından kullanılan köşe atışında yükselen Draguş'un kafa ile kaleye gönderdiği top, Banza'nın müdahalesiyle ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

63. dakikada, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağ kanattan yaptığı ortada, Aboubakar'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada, sol kanattan ceza sahasına giren Draguş'un sert şutunu kaleci Erce Kardeşler, sağ tarafına uzanarak kornere çeldi.

81. dakikada, Aboubakar'ın ceza dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Maçta son anlarda 90+1. dakikada, Draguş'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler kontrol etti.

Sonuç Olarak...

Maç sonunda, iki takımın da güvenliğimiz açısından 1 puan almasıyla mücadele 1-1 sona erdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.