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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ve Samsunspor 0-0 berabere kaldı. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:23
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın sonucu 0-0 olarak kaydedildi.

Heyecan Dolu Anlar

Maç boyunca heyecan dolu anlar yaşandı. 62. dakikada Charisis'in sol kanattan yaptığı ortaya, Manaj kafa vurdu ancak top, kale direğinin üstünden auta gitti.

72. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan içeri giren Holse'nin sert şutuna, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede sahip olmayı başardı.

79. dakikada Schindler'in sol kanattan yaptığı ortada, Moundilmadji net pozisyonda kale çizgisi önünden topu auta attı.

Sonuç olarak, karşılaşma 0-0 tamamlandı ve her iki takımda 1 puanla sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Net Global Sivasspor oyuncusu Charis Charisis (solda) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Johan Justesen mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Net Global Sivasspor oyuncusu Charis Charisis (solda) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Johan Justesen mücadele etti.

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