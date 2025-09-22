Trendyol Süper Lig: Galatasaray liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü; önemli takımlar berabere kaldı, Beşiktaş mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Galatasaray, haftanın kapanış maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Haftanın öne çıkan maçları

Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1'lik eşitliği bozamadı. Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenildi.

Haftanın sonuçları

Göztepe-Beşiktaş: 3-0

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 1-1

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1

Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-2

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.GALATASARAY 660018216182.GÖZTEPE A.Ş.63301028123.FENERBAHÇE 63301055124.SAMSUNSPOR 6321862115.TRABZONSPOR 6321532116.HESAP.COM ANTALYASPOR6312761107.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6312810-2108.CORENDON ALANYASPOR623186299.TÜMOSAN KONYASPOR52121073710.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ5131541611.BEŞİKTAŞ 420247-3612.KASIMPAŞA 612357-2513.ÇAYKUR RİZESPOR 512237-4514.ZECORNER KAYSERİSPOR504148-4415.İKAS EYÜPSPOR6114410-6416.GENÇLERBİRLİĞİ610549-5317.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK6105412-8318.KOCAELİSPOR602439-62

7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

26 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

