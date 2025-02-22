Trendyol Süper Lig: Onvo Antalyaspor İlk Yarıda Kasımpaşa'yı Geçti

Trendyol Süper Lig: Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa maçı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarıda gösterdiği etkili oyunla dikkat çeken Onvo Antalyaspor, maça hızlı başladı.

İlk Gol Soner Dikmen'den Geldi

Maçın 10. dakikasında, Samudio'nun sağ çaprazdan yaptığı pasla ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Tehlikeler Devam Etti

14. dakikada Fall'ın sağ çaprazdan Ben Ouanes'i topla buluşturduğu pozisyonda, Ouanes’in ceza alanında yaptığı vuruş üstten auta gitti. 18. dakikada Soner Dikmen’in şutunda, kaleci Gianniotis'den dönen topu Larsson takip etti ancak vuruşu çizgiden Yasin Özcan kornere gönderdi.

İkinci Gol Samudio İle Geldi

42. dakikada Onvo Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Gianniotis'in solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

Maçın ilk yarısını Onvo Antalyaspor, 2-0 önde tamamlayarak önemli bir avantaj sağladı.

Teknik Direktörlerin Durumu

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi nedeniyle bu maçta takımın başında olamadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise, ligin 23. haftasında aldığı kırmızı kart cezası sonrasında yapılan itirazla cezasının 2'den 1 maça indirilmesiyle birlikte Onvo Antalyaspor karşısında görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.