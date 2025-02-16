Trendyol Süper Lig: Reeder Samsunspor Konyaspor'u Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 59. dakikasında Pedrinho, sağ kanattan muhteşem bir ortayla Yusuf Erdoğan'a etkili bir fırsat sundu. Erdoğan'ın defanstan seken topa bekletmeden vuruşu, yan ağlarda kaldı. Bu pozisyon, Konyaspor'un savunmasında bir anlık dikkatsizliğe neden oldu.

75. dakikada, sağ kanattan hareketlenen Holse, Emre Kılınç'a yaptığı pas ile etkili bir atak geliştirdi. Kılınç'ın uzaktan sert şutu, kaleci Slowik tarafından kornere çelindi.

Maçın 79. dakikasında Pedrinho, kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullandı ancak kaleci Okan Kocuk, bu vuruşu etkili bir şekilde savuşturarak takımını korudu.

Sonuç olarak, Reeder Samsunspor, deplasmandaki bu zorlu mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı ve puanını artırdı.