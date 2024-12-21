Trendyol Süper Lig: Sivasspor ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçsuz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da fırsatlar yaratmaya çalıştı. 4. dakikada Emrah Başsan, sağ kanattan ceza sahasına girdi fakat kaleci Okan Kocuk, sert şutunu kornere çeldi.

24. dakikada Bola'nın sol kanattan yaptığı ortada, Moundilmadji'nin dokunduğu top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. 34. dakikada Muja'nın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunu Uğur Çiftçi son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada, Emrah Başsan'ın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada ise kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Manaj, sert bir şut çekti ama Okan Kocuk, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, takımların birbirine üstünlük sağlayamamasıyla 0-0 sona erdi.