Tuğçe Çelik İspanya'da Badminton Turnuvasında İki Madalya Kazandı

Tuğçe Çelik, İspanya'da düzenlenen Para Badminton Turnuvası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:36
Tuğçe Çelik İspanya'da Badminton Turnuvasında İki Madalya Kazandı

Tuğçe Çelik, İspanya'da Başarıya İmza Attı

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda büyük bir başarı elde ederek birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Badminton Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilen turnuvaya katılan Tuğçe, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükselmeyi başardı.

Final maçında, Tuğçe ve Kohli, Brezilya'dan gelen Mikaela da Costa Almeida ve Kauana Michelson Beckenkamp çiftini 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.

Tek Kadınlar Kategorisinde Gümüş Madalya

Bunun yanı sıra, tek kadınlar SL4 kategorisinde de mücadele eden Tuğçe, finalde Norveçli Helle Sofie Sagoy ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşmayı 2-0 kaybederek gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

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