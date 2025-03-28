DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.196.026,73 -0,54%

TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK’yi 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:40
TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK’yi 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

TÜMOSAN Konyaspor, 1-0’lık Skorla Gaziantep FK'yi Geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0

İlk Gol 66. Dakikada Geldi

Maçın 66. dakikasında, ev sahibi ekip TÜMOSAN Konyaspor'un, Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı yerden ortasında Kramer, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Kaleciler Şov Yaptı

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 72. dakikada Husic ile Gaziantep FK, uzaktan sert bir şut denemesi yaptı, ancak kaleci Deniz Ertaş topun kontrolünü sağlamayı başardı.

Keyta'nın Şansı Direkten Döndü

Son anlarda, 90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta, çıkardığı şutta topun direkten oyun alanına dönmesiyle büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi ve takım, bu galibiyetle kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Yabancı Hakem Şart'
3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden İki Yeni Transfer: Malik Newman ve Egemen Güven
4
BKT Avrupa Kupası: Dreamland Gran Canaria 69, Bahçeşehir Koleji 68
5
Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun VAR Eleştirisi
6
Novak Djokovic, Miami Açık'ta Finale Yükseldi!
7
Teksüt Bandırmaspor ve Boluspor Berabere Kaldı: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği