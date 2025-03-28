TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK’yi 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

TÜMOSAN Konyaspor, 1-0’lık Skorla Gaziantep FK'yi Geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0 İlk Gol 66. Dakikada Geldi Maçın 66. dakikasında, ev sahibi ekip TÜMOSAN Konyaspor'un, Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı yerden ortasında Kramer, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. Kaleciler Şov Yaptı Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 72. dakikada Husic ile Gaziantep FK, uzaktan sert bir şut denemesi yaptı, ancak kaleci Deniz Ertaş topun kontrolünü sağlamayı başardı. Keyta'nın Şansı Direkten Döndü Son anlarda, 90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta, çıkardığı şutta topun direkten oyun alanına dönmesiyle büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi ve takım, bu galibiyetle kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.