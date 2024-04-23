TUR 2024'i Giovanni Lonardi kazandı, Danny Van Poppel diskalifiye edildi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 3. etabı nefes kesen bir finişe sahne oldu. Polti Kometa takımından İtalyan bisikletçi Giovanni Lonardi, Fethiye ile Marmaris arasındaki 147,4 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak birinciliği elde etti.



İki adet 3. kategori tırmanışın bulunduğu parkurda, toplam 171 sporcu mücadele etti. Son kilometrelerde Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile Lonardi arasında çekişmeli bir sprint yaşandı. Ancak Van Poppel'in Lonardi'yi bariyerlere sıkıştırması sonucu yaşanan olayın ardından, Van Poppel sprintten diskalifiye edildi.

Lonardi, 3 saat 24 dakika 57 saniyelik derecesiyle birinci olarak VF Group-Bardiani CSF-Faizane'den Enrico Zanoncello ve Astana Kazakistan takımından Max Kanter'in önünde yer aldı. Bu zaferle birlikte Lonardi, "turkuaz mayo"yu giyme başarısını elde etti ve sprint klasmanındaki liderliğini sürdürdü.





Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, günü puansız kapamasına rağmen tırmanış klasmanı liderliğini korurken, Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanında zirveye yerleşti.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama kapsamında, etabın başlangıç ve bitiş noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar arasında Fethiye'de 13 ülkeden gelen halk oyunları ekipleri ve Marmaris'te gerçekleşen bisiklet eğitimleri ve gösteriler de yer aldı.

Ödül töreninde TUR'un 59. yılı dolayısıyla 9-12 yaş aralığındaki 59 çocuğa bisiklet hediye edilirken, etkinliklerle dolu bir gün tamamlandı.