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Türk Okçuluğunda Tarihi Başarı

Türk okçuluğu, Paris 2024'teki başarılarıyla rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin'in görüşleri ve sporcuların performansı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:03
Türk Okçuluğunda Tarihi Başarı

Türk Okçuluğunda Tarihi Başarı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun son dönemlerde kazandığı başarılarla birlikte rüyalarını gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı.

Paris 2024 ve Bronz Madalya

Ergin, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. 'Bu, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda sürdürülebilir başarı sağlaması adına atılmış önemli bir adım. Ülkemize ilk kez bir takım madalyası hediye etmek büyük bir gurur kaynağı.' dedi.

Sporcuların Performansı

Ergin, milli sporcuların kendilerini gösterme konusunda üst düzey motivasyona sahip olduğunu ifade etti. 'Antrenmanlar sırasında karşılaşacakları tüm zorlukları simüle ettik ve bu hatıraları onlara motivasyon kaynağı oldu.' diyerek, katıldıkları duygusal anları anlattı. Ayrıca, yarışmaların ardından Osman Aşkın Bak Bey'in kendileriyle olması gibi desteklerin önemini vurguladı.

Gelecek Umutları

Mete Gazoz'un Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na iyi başladığını ve hedefinin tekrar şampiyonluk olduğunu belirten Ergin, 'Buradaki tüm sporcular iyi bir performans sergiliyor. Mete, takım müsabakalarında liderlik rolünü üstlenirken, arkadaşlarını destekledi.' diye ekledi.

Açık Bir Rüyada Yaşamak

Ergin, Türk okçuluğunun son yıllarda gösterdiği yükselişi 'Şu anda gerçekten bir rüyada yaşıyoruz. Bu başarı, sporcuların performanslarının üstüne çıkmasıyla mümkün oluyor. Devletimiz ve halkımızın desteği bizi motive ediyor.' şeklinde ifade etti. Eski bir milli sporcu olarak başarıya giden yolda gerekenlerin temellerini bildiğini söyleyerek, 2008 Olimpiyatları’nda yaşadığı deneyimden de bahsetti.

'Türkiye'ye başka Mete Gazoz'ların da olduğunu gösterdik. Gelecek dönemlerde farklı sporcuların da bu başarı hikayesine katılacağına inanıyorum.' diyerek, Türk okçuluğunun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden emin olduğunu yineledi.

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