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Türk Okçuluk Federasyonu'nda Lisanslı Sporcu Sayısı 25 Bini Aştı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, lisanslı sporcu sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu. Başarı, geleneksel sporun yeniden canlanmasında önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:27
Türk Okçuluk Federasyonu'nda Lisanslı Sporcu Sayısı 25 Bini Aştı

Türk Okçuluk Federasyonu'nda Lisanslı Sporcu Sayısı 25 Bini Aştı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, lisanslı sporcu sayısındaki artıştan memnun. Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, federasyonun 2019 yılından bu yana ulaşmayı başardığı yaklaşık 25 bin lisanslı sporcu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonları arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Eleme Müsabakaları

Toksöz, İstanbul Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Altı ilimizde geleneksel Türk okçuluğu elemelerini gerçekleştiriyoruz. Binlerce kemankeş yaylarını gerip hem sportif faaliyeti gerçekleştiriyor hem de kültürel mirasımızı yaşatma adına ter döküyor" dedi.

Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Birleşimi

Cengiz Toksöz, federasyonun kuruluşundan bu yana hem sportif hem de kültürel alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Toksöz, geleneksel okçuluğun kıyafet, ok ve yaylarıyla birlikte yaşatılmasının önemine değinerek, bu sporu yalnızca bir spor dalı olarak görmediklerini, kültürel mirası da aynı zamanda koruma sorumluluğu taşıdıklarını aktardı.

Etnospor Festivalleri ve Medyanın Rolü

Toksöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ve TRT gibi kanallarda yayımlanan dizilerin geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgiyi artırdığını dile getirdi. Festivals NFL ordan itibaren ilginin kayda değer bir biçimde arttığını ve bu tür etkinliklerin geleneksel sporların yaşatılmasında önemli bir etkisi olduğunu ifade etti.

Mete Gazoz'un Başarısı

Cengiz Toksöz, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğunun, geleneksel ve modern okçuluk arasında bir ayrım olmaksızın Türk okçuluğunun başarısı olduğunu belirtti. Gazoz'un başarılarının geleneksel okçuluğa olan ilgiye de büyük katkı sağladığını belirtti.

Okçuluğun Faydaları

Toksöz, okçuluk sporunun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerini de vurgulayarak, bu sporun hem fiziksel hem de zihinsel gelişim için oldukça faydalı olduğunu aktardı. Özellikle dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yaşayan çocuklar için okçuluğun önerildiğini ifade etti.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri, İstanbul Küçükçekmece'deki...

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri, İstanbul Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri, İstanbul Küçükçekmece'deki...

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri, İstanbul Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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