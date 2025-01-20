Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca ile yarın deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:56
Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

BKT Avrupa Kupası'nda Kritik Maç

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında yarın deplasmanda U-BT Cluj-Napoca ile karşılaşacak. Maç, BT-Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom'un Durumu

Başkent temsilcisi, organizasyonda şu anda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor. Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımı ise, 8 galibiyet ve 7 yenilgi ile 5. sıradadır.

İlk Maçın Sonucu

Bu sezon, Türk Telekom'un U-BT Cluj-Napoca karşısında oynadığı ilk yarı maçını 99-80 gibi net bir skorla kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, yarınki maçta galibiyet hedefi ön planda olacak.

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