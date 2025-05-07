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Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk Golfçü Mücadele Edecek

Turkish Airlines Open 2025, Antalya'da 7 Türk golfçünün katılımıyla 6 yıl aradan sonra başlıyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:58
Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk Golfçü Mücadele Edecek

Turkish Airlines Open 2025: 7 Türk Golfçü Yarın Başlıyor

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Turkish Airlines Open 2025, Antalya'da 6 yıl aranın ardından yarın başlayacak. Turnuvada 7 Türk golfçü de mücadele edecek.

Önemli Toplantı Belek'te Gerçekleşti

Tonuva öncesinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde bir toplantı düzenlendi. Turnuva organizatörü Kemal Taşkınlı, etkinlik için duyduğu heyecanı dile getirdi. Taşkınlı, "Dünyanın en iyi oyuncuları Antalya'nın en güzel golf sahasında mücadele edecek. Turnuvanın başarılı geçmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık," dedi.

Türk Oyuncuların Katılımı ve Gelecek Hedefler

Bu yıl ilk defa 7 Türk oyuncunun turnuvada yer alacağını vurgulayan Taşkınlı, "Amacımız milli oyuncularımızın bu tura dahil olmasıydı. Umarım iyi dereceler elde ederek, diğer ayaklarda yer bulacaklar. Turnuva için 5 yıllık anlaşmamız var ve önümüzdeki yıl için şimdiden hazırlıklara başladık," ifadelerini kullandı.

Golfçülerden Beklentiler

Profesyonel sporcu Ediz Kemaloğlu, yarışmalarının iyi geçtiğini ve bu fırsatı uzun zamandır beklediğini belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım," dedi. Diğer bir profesyonel sporcu Ulaş Karataş ise, "İlk defa oynayacağım için heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım," diye konuştu.

Taner Yamaç da, daha önce amatör olarak 3 kez oynadığı turnuvada, ilk kez profesyonel olarak yarışacağı için duygularını paylaştı. Yamaç, sahayı çok iyi bildiğini ve psikolojik olarak hazır olduğunu ifade etti.

Turkish Airlines Open 2025 turnuvası yarın sabah itibarıyla başlıyor. Golfseverler, bu heyecan dolu mücadeleye tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk...

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek. Kentte 6 yıl aranın ardından gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak organizasyona ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde toplantı düzenlendi. Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, AA muhabirine konuştu.

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk...

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek. Kentte 6 yıl aranın ardından gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak organizasyona ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde toplantı düzenlendi. Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, AA muhabirine konuştu.

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