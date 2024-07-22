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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Üçte Üç Yaptı

Milli voleybolcular, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonada galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:56
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Üçte Üç Yaptı

Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda üçüncü maçını oynadı. Milliler, bu turnuvada Bulgaristan’a karşı etkileyici bir performans sergileyerek, maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın rakibini 25-20, 25-12 ve 25-16 set sonuçları ile mağlup ettiği belirtildi.

Gelecek Maç

Üçte üç yaparak şampiyonadaki iddiasını sürdüren Türk Milli Takımı, dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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