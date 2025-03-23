Türkiye 3-0 Macaristan: A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

A Milli Takım, Macaristan'ı 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:03
Türkiye 3-0 Macaristan: A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. İlk maçta Macaristan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı takım, rövanş karşılaşmasında da deplasmanda 3-0'lık kesin bir zafer elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın heyecanı, 53. dakikada başladı. Ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde, Macaristan savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında önünde bulduğu topu kaleci Dibusz güçlükle kontrol etti.

57. dakikada ise, Macaristan'ın sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortayla, Nego'nun çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır başarıyla engelledi.

Karşılaşmanın finali, 90. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun güzel pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan dahil olan Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın altıpas içindeki kafa vuruşu, 0-3'lük sonucu belirleyen gol oldu.A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardı!

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