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Türkiye, Açık Alan Hokeyi Şampiyonasında Bulguları 13-0 Yendi

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 13-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:38
Türkiye, Açık Alan Hokeyi Şampiyonasında Bulguları 13-0 Yendi

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde büyük bir heyecanla devam ediyor. Turnuvanın dördüncü gününde, Hokey Tesisleri'nde yapılan ilk karşılaşmada Macaristan ile Finlandiya karşı karşıya gelerek, mücadeleyi Finlandiya 3-2'lik skorla kazandı.

İkinci maçta ise Malta ile Lüksemburg karşılaştı. Bu mücadeleyi Malta, 7-0’lık net bir skorla kazandı. Üçüncü karşılaşmada Litvanya ve Ukrayna takımları mücadele etti ve Ukrayna, rakibini 5-0 yenmeyi başardı.

Günün son karşılaşmasında ise Türkiye ve Bulgaristan karşı karşıya geldi. Türkiye, sahada gösterdiği üstün performans ile maçı 13-0 galip tamamlayarak büyük bir zafer elde etti. Bu heyecan dolu karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve birçok sporsever de izledi.

Şampiyonanın sona ermesine sadece bir gün kalırken, Türkiye’nin bu başarılı performansı dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Yarı final...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Yarı final müsabakasında Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Yarı final...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Yarı final müsabakasında Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı.

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