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Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları tamamlandı. İşte elde edilen sonuçlar!

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:58
Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. Haftanın Maçları Tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. haftaya dair heyecan verici maçlar bugün sahne aldı. Ligin zirvesini zorlamak isteyen takımların mücadelesi, basketbol severleri ekrana kilitledi.

11. Haftada Oynanan Maçların Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen 4 karşılaşmada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • Kapaklıspor - OGM Ormanspor: 111-84
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Ankaspor: 106-64
  • Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - iLab Basketbol: 93-84
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - Pizzabulls CO Basket: 87-93

Bu sonuçlar, ligin gidişatını etkileyecek önemli gelişmelere yol açtı. Takımlar, gelecek haftalarda elde ettikleri bu sonuçların analizlerini yaparak, ligdeki konumlarını güçlendirmeye çalışacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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