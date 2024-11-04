Türkiye Briç Takımı Dünyada Zirveye Yerleşti

Türkiye Briç Takımı, Arjantin'de Çifte Şampiyonluk Elde Etti

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen 16. Dünya Briç Şampiyonası, uluslararası arenada büyük bir başarıya sahne oldu. Türk milli sporcular, "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde şampiyonluk elde ederek tarih yazdı.

Dörtlü Takımlarda Tarihi Başarı

Türkiye Briç Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Kadın Milli Takımı "dörtlü takımlar" finalinde İsveç'i mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Şampiyon kadro, Dilek Yavaş, İrem Özbay, Aslı Acar, Berrak Erkan, Pınar Tekir Doğan ve Olgu Şeker'den oluşmaktaydı. Takım, 24 ülkenin temsil edildiği ve 13 gün süren eleme aşamasını başarılı bir şekilde geçip, ardından sırasıyla Almanya, İtalya, Çin ve İsveç'i yenerek en üst başarıyı elde etti.

Karışık Çiftler Kategorisi

Diğer tarafta, "karışık çiftler" kategorisinde mücadele eden Hatice Özgür ve Süleyman Kolata ikilisi de büyük bir başarıya imza atarak, 45 çift arasında birinci konumda yer aldı ve altın madalya kazandı.

Başkan Molva'dan Açıklama

Türkiye Briç Federasyonu'nun yeni başkanı Esat Murat Molva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız tarihi bir başarı elde etti. Briçte kadınlarda son yıllarda yaşanan istikrarlı gelişmelerin, diğer kategorilere de yayılması için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'na katılan milli sporcular, "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde şampiyon oldu.

Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'na katılan milli sporcular, "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde şampiyon oldu.