Türkiye'de 'Çocuk Atletizmi' Projesinin Lansmanı Gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Çocuk Atletizmi' projesinin basın lansmanı Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, TAF Çocuk Atletizm Kurulu Başkanı Ertay Seyrek, TAF Çocuk Atletizm Kurulu Üyesi Esen Kızıldağ Kale, 400 metre engelli Türkiye rekortmeni eski milli atlet Nagihan Karadere, üç adım atlama Türkiye rekortmeni Necati Er, TAF Çocuk Atletizmi sporcuları Asya Gündüz ve Levent Aşkın ile davetliler yer aldı.

Proje ile Geleceğin Yıldızlarına Destek

Ahmet Karadağ, projenin 4-12 yaş arasındaki çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Karadağ, "Bu program, spor dünyasının en büyük altyapı gelişim programlarından birisidir. Programımızın tanıtımını 23 Nisan haftasında yapıyoruz. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır ve onların iyi eğitim alıp ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak bizim en büyük hedefimizdir. Zihinsel, psikolojik ve bedensel eğitim büyük önem taşımaktadır." dedi.

Hedef Milyonlara Ulaşmak

Ertay Seyrek, projenin 1999'dan beri yüz binlerce çocuğa ulaşma hedefiyle sürdüğünü belirterek, "TAF olarak, bu projeyi tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi devam ettirmek istiyoruz. Bu proje, tüm spor branşları için çocuklar yetiştirmemize vesile olacak," şeklinde konuştu.

Örnek Olma Vurgusu

Nagihan Karadere, çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduğunu ve sporun sosyal kimliği ve karakteri güçlendirdiğini vurgulayarak, "Konfor alanımızdan çıkıp spora yönelmeliyiz," dedi. Necati Er ise gençlere örnek olmanın ve spor aracılığıyla iyi bir gelecek kurmanın önemine dikkat çekti.

Lansman toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından hayata geçirilen "Çocuk Atletizmi" projesinin basın lansmanı Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.