Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Rize'de düzenlenecek Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:17
Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Yapılacak

Sanmar Denizcilik tarafından sponsorluğu üstlenilen Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize şehrinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Detaylar ve Organizasyon

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, bu önemli etkinlik Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi, ulusal sporcuların performanslarını sergileyebilecekleri bir platform sunacak.

Yarışlar ve Parkur Uzunlukları

Katılımcılar, 2500 ve 4000 metrelik parkurlarda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında birincilik için mücadele edecekler. Ayrıca, master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar