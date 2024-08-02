Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Yapılacak

Sanmar Denizcilik tarafından sponsorluğu üstlenilen Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize şehrinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Detaylar ve Organizasyon

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, bu önemli etkinlik Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi, ulusal sporcuların performanslarını sergileyebilecekleri bir platform sunacak.

Yarışlar ve Parkur Uzunlukları

Katılımcılar, 2500 ve 4000 metrelik parkurlarda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında birincilik için mücadele edecekler. Ayrıca, master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.