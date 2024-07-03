Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi! Avusturya'yı 2-1 mağlup etti: Yeni rakip Hollanda

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çaldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



MERİH DEMİRAL'IN GOLLERİYLE ZAFER

A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesini sağlayan golleri Merih Demiral attı. Maçın henüz 1. dakikasında Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlarla buluşturan Merih, takımını öne geçirdi. 59. dakikada ise yine Arda Güler'in köşe vuruşunda iyi yükselen Merih, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

Avusturya'nın tek golünü ise 66. dakikada Gregoritsch kaydetti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, kafalardan seken top arka direkte Gregoritsch'in önünde kaldı ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, Avusturya için yeterli olmadı ve Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

EURO 2024'te son 8 takım arasına adını yazdıran A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kritik karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Maça çıkan ilk 11'ler şöyleydi:

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.

Türkiye: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Mücadele, Türkiye'nin hızlı başlangıcıyla başladı. Henüz 1. dakikada köşe vuruşundan gelen topta Merih Demiral golü buldu ve takımını öne geçirdi. İlk yarı, Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarının hemen başında, 59. dakikada Merih Demiral, köşe vuruşunda yine sahneye çıktı ve kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Avusturya, 66. dakikada Gregoritsch ile farkı bire indirdi ancak bu gol, Avusturya'nın geri dönüşü için yeterli olmadı.



Maç boyunca her iki takım da çeşitli oyuncu değişiklikleri yaparak stratejik hamleler gerçekleştirdi. Ayrıca, sert geçen mücadelede hakem Artur Soares Dias, çeşitli pozisyonlarda sarı kartlarına başvurdu.



İSTATİSTİKLER VE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Türkiye ve Avusturya, tarihleri boyunca toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, Türkiye 7 galibiyet elde etti ve 1 maç berabere sona erdi. Son olarak Mart ayında oynanan hazırlık maçında Avusturya, Türkiye'yi 6-1 mağlup etmişti.

A Milli Takım'da, sarı kart cezalısı olan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin, Avusturya karşısında forma giyemedi. Ancak Abdülkerim Bardakcı, cezasını tamamlayarak sahadaki yerini aldı.



A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, bu önemli mücadeleye odaklanmış durumda.