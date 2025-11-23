Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Samsunspor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi; her iki ekip de gol bulmak için önemli fırsatlar yakaladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada: Samsunspor atağında Eyüp’ün pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vurdu; kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen’in kafayla indirdiği topu alan Holse, penaltı noktasına yakın yerden şutunu çekti; kaleci Ersin topu kurtardı.

36. dakikada: Sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz’in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.

37. dakikada: Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder’in şutunda topun Borevkovic’in eline çarpma ihtimalini incelemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.

45+3. dakikada: Cerny’in sağ çaprazdan sert vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

Stat ve hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Beşiktaş

11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Samsunspor

11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Josafat Mendes, Soner Aydoğdu, Marius Moundilmadji, Polat Yaldır, Soner Gönül, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kartlar

Sarı kart: Carlo Holse (Samsunspor)

