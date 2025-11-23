Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor Tüpraş'ta ilk yarıyı 0-0 tamamladı; önemli pozisyonlar VAR incelemesiyle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:12
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Samsunspor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi; her iki ekip de gol bulmak için önemli fırsatlar yakaladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada: Samsunspor atağında Eyüp’ün pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vurdu; kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen’in kafayla indirdiği topu alan Holse, penaltı noktasına yakın yerden şutunu çekti; kaleci Ersin topu kurtardı.

36. dakikada: Sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz’in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.

37. dakikada: Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder’in şutunda topun Borevkovic’in eline çarpma ihtimalini incelemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.

45+3. dakikada: Cerny’in sağ çaprazdan sert vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

Stat ve hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Beşiktaş

11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Samsunspor

11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Josafat Mendes, Soner Aydoğdu, Marius Moundilmadji, Polat Yaldır, Soner Gönül, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kartlar

Sarı kart: Carlo Holse (Samsunspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik