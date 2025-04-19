Türkiye, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Türk bowling tarihine damgasını vurarak sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada, 25 ülkeden 150'den fazla sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.

Final atışları sonucunda Türkiye, gençler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı. Erkekler takımlar kategorisinde Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye gümüş madalya ile ödüllendirildi. Malta ve Danimarka ise bronz madalya ile günü tamamladı.

Bireysel erkekler kategorisinde birinciliği Danimarkalı sporcu Tobias Kastfelt Bryde, ikinciliği Çek sporcu David Mojka ve üçüncülüğü Türk sporcu Tuna Böncü elde etti.

Madalyalar Türkiye'nin Olacak mı?

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, AA muhabirine, "Türkiye olarak ev sahipliğinin avantajını kullandık. Gençler kategorisinde ilk kez madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettik. Bugünü 2 madalya ile kapattık. Yarın inşallah 3. madalyamızı da almak istiyoruz. Şampiyonanın başından beri bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz," dedi.

Bayazıtlı, Samsun'daki tesisin 2017 yılında yapıldığını ve bu sayede sporcuların iyi eğitimler almaya başlayarak Avrupa düzeyinde başarılar elde ettiklerini belirtti.

Sporculara ödüllerini Bayazıtlı ile birlikte Avrupa Bowling Federasyonu Başkan Vekili Marios Nicolaides, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Vekili Serdar Arslan, Basın Kurulu Başkanı Yusuf Akel ve Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.