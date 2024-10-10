Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Tanıtım Toplantısı

İstanbul'un önemli etkinliklerinden biri olan 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bu yıl 3 Kasım'da koşulacak maraton öncesi Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur bir araya geldi.

İmamoğlu'ndan Maraton Vurgusu

Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, Avrupa'nın 6, dünyanın ise 30 Gold Label yarışları arasında yer alıyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." diyerek maratonun uluslararası önemine dikkat çekti. İmamoğlu, "İstanbul sporun önemli merkezlerinden biri. Bu organizasyonla kentin sporla iç içe olmasını sağlıyoruz." açıklamalarını yaptı.

Sezgin Lüle: "Mutluluk Duyuyoruz"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, maratonun kendileri için önemine vurgu yaptı ve "Böyle bir organizasyona ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz. 100. yılımızda spora katkılarımızı artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar: "En Büyük Organizasyon"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, maratonun önemini "İstanbul, dünyada önemli bir şehir. Bu maraton, Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonu." sözleriyle vurguladı. Ayrıca, organizasyona katılan 1000 çocuğun ve hedefin 10 binin üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

Renay Onur: "Yabancı Katılım Yüzde 50 Artacak"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, maratonda yabancı katılımın %50 oranında artırılacağını açıkladı. "40 binin üzerinde katılım bekliyoruz ve maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek." şeklinde bilgi vererek katılımcılara çağrıda bulundu.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (solda) ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur (sağda) katıldı.