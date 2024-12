Türkiye Jokey Kulübü'nün Resim Yarışması Sergisi İzmir'de Açıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması sergisi, sanatseverleri İzmir'de bir araya getirdi. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 39 eser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergilendi.

At Temalı Eserlerle Dolu Bir Sergi

Sergide, "at, at sevgisi ve at yarışı" temalı eserler sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar, farklı tarzlarda üretilmiş çalışmaları inceleme fırsatını yakaladı.

Nadya Ateş'in Heyecan Verici Deneyimi

"Şampiyon Sihirbaz" isimli eseri ile sergide yer alan ressam Nadya Ateş, yarışmaya ilk kez katıldığını belirtti. Eserinin sergilenmesinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Ateş, "Bu sergiyi çok bekledim. Burada güzel bir çevrede olmak çok güzel" dedi.

Gururlu Bir Anne: Ayla Aguş

Anne Ayla Aguş, kızı Duru Bozkurt'un sergide yer alan "Çoğullama" adlı eserini görmek için geldi. Aguş, kızının çocukluğundan beri resme olan yeteneğini keşfettiğini ve bu başarıları ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Sergi Gezisinin Detayları

Yarışmanın yedinci sergisi, 30 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. Türkiye Jokey Kulübü, bu yarışmayı düzenleyerek resim sanatçılarını at temalı eserler üretmeye teşvik etmekte ve Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yıl yarışmaya toplamda 514 eser katıldı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan sergide, "at, at sevgisi ve at yarışı" konulu 39 eser yer aldı. "Şampiyon Sihirbaz" adlı eseri sergilenen ressam Nadya Ateş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

