Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Dünya Üçüncülüğünü Kolbastı ile Kutladı

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'daki şampiyonada dünya üçüncülüğünü kolbastı oynayarak coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 01:37
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Dünya Üçüncülüğünü Kolbastı ile Kutladı

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Tarih Yazdı

Sırbistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, takım halinde üçüncülük başarısı gösteren Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, bu başarıyı unutulmaz bir şekilde kutladı. Niş şehrinde yapılan organizasyonda Türk takımı, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamlayarak büyük bir zafer elde etti.

Kutlama Anı

Müsabakaların sona ermesinin ardından kürsüye çıkan milli takımın Trabzonlu iki temsilcisi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, birlikte kolbastı oynayarak bu özel anı taçlandırdı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde sahnede gösteri yapan bu ikili, tribünlerden gelen yoğun alkışlar ile coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

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