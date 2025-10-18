Türkiye Kupası Kürek Yarışları: Nesim İba, Meriç Nehri'nde Sezonu Değerlendirdi

Nesim İba, Büyükler Türkiye Kupası'nın ilk gününü değerlendirip Meriç Nehri'ndeki ideal koşulları ve gelecek sezonun martta başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:39
Büyükler Türkiye Kupası'nın ilk günü ve gelecek sezon planları

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarının ilk gününü değerlendirerek organizasyonun başarılı geçtiğini ve seyircilerin güzel müsabakalara tanıklık ettiğini söyledi.

İba, hava koşullarının müsabakalara elverişli olduğunu vurguladı: "Su da çok durgun, kürek çekmek için hava da çok güzel. Son olarak parakürek yarışları yapılıyor. Onun ardından ilk günkü süreç tamamlanacak. Yarınki yarışlara odaklanmaya başlayacağız. Bu sezonun son yarışıydı. Neredeyse ekim ayını bitirmek üzereyiz. Bu mevsimde nehrin ve havanın bu kadar durgun, düzgün olması büyük şans."

Federasyon yetkilisi, sporcuların Meriç Nehrine olan alışkanlığının her şampiyonada daha da geliştiğini de belirtti.

Gelecek sezonun takvimine ilişkin değerlendirmesinde İba, planların mart ayında başlayacağını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki sezonda artık mart ayından itibaren Meriç Nehri'nde çeşitli şampiyonalara şahitlik etmeye devam ederiz."

