Türkiye Para Okçulukta Finale Yükseldi

Türkiye Yarı Finale İltica Etti

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk alanında klasik yay karışık takım mücadelesinde Türkiye, önemli bir başarı elde etti. Invalides stadyumunda düzenlenen karşılaşmada Türkiye, yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Milli Takımın Performansı

Türk milli takımının başarılı okçuları Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu, Slovenya'yı 5-4 mağlup ederek finale kalmayı başardı. Bu zafer, Türkiye'nin para okçuluk tarihinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Final Maçı Heyecanı

Türkiye, altın madalya için mücadele edecek. Finalde bugün TSİ 18:35'te İtalya ile karşılaşacak olan milli takımımıza başarılar dileriz.