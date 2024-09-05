Türkiye Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları
Para okçuluk alanında Türkiye'nin başarısı sürüyor. Klasik yay karışık takımdaki temsilcimiz, çeyrek final için sahne aldı.
Müsabakalar Başladı
Invalides'de düzenlenen organizasyonda, klasik yay kategorisinde takım müsabakaları yapılmaya başlandı.
Milli Takımımızın Performansı
Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'ya karşı 5-3'lük bir skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.
Yarı Final Müsabakası
Türkiye, yarı finalde TSİ 16.40'ta İran ekibi ile karşı karşıya gelecek. Destekleyici tüm sporseverleri bu önemli maçı takip etmeye davet ediyoruz.