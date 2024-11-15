Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. Hafta Mücadelesi Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 11. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları, bu hafta oynanan ilk maçla başladı. Haftanın açılışında Carpartner TED Ankara Kolejliler, deplasmanda Finalspor ile karşılaştı.

Maç sonucunda TED Ankara Kolejliler, Finalspor'u 70-60 mağlup ederek haftaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Ligde 11. haftanın diğer müsabakaları ise yarın oynanacak ve mücadele heyecanı devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.