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Türkiye, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya'ya mağlup oldu: 22 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 yenilerek 22 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 01:05
Türkiye, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya'ya mağlup oldu: 22 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

22 maçlık galibiyet serisi sona erdi! Filenin Sultanları yenildi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabında Japonya ile karşılaştı. Ancak maçta Türkiye, Japonya'ya 3-2 mağlup olarak 22 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakaya mağlubiyetle başlayan Türkiye'nin "Filenin Sultanları" adlı milli takımı, 22 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Maçın ilk setinde karşılıklı mücadele eden takımlar arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Ancak Türkiye, seti iki sayı farkla kaybederek Japonya'ya 25-23 yenildi. İkinci sette de Türkiye, 25-21'lik skorla Japonya'ya mağlup oldu ve skor 2-0 oldu.

Üçüncü sette toparlanan Türkiye, 25-23'lük skorla seti kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette üstün bir performans sergileyen Türkiye, 25-20'lik skorla seti kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Ancak beşinci sette Japonya'ya 15-11 yenilen Türkiye, maçı 3-2 kaybederek VNL'ye istediği başlangıcı yapamadı.

Bu mağlubiyetle "Filenin Sultanları", son 22 resmi maçında aldığı ilk yenilgiyi yaşadı. Türkiye'nin ikinci maçı ise yarın Hollanda ile olacak.

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