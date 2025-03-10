Üç Kadın Milli Güreşçimiz Finale Yükseldi!

Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkarak altın madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:53
Üç Kadın Milli Güreşçimiz Finale Yükseldi!

Üç Kadın Milli Güreşçimiz Avrupa Şampiyonası'nda Finalde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk kadın güreşi büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcularımız Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, finale yükselerek adlarını tarihi bir başarıya yazdırdı.

Yarı Finaldeki Başarılar

Yarışmanın yarı final aşamasında, Türkiye'yi temsil eden sporcular güçlü rakiplerini geride bıraktılar. Tuba Demir, 55 kilo kategorisinde Alman güreşçi Amory Olivia Andrich'i 11-6 mağlup ederken, Nesrin Baş 68 kilo ile bağımsız sporcu Viktoryia Radzkova'yı 6-0'lık skorla yenerek finale adını yazdırdı. Ayrıca, Elmira Yasin de 76 kilo kategorisinde Macar güreşçi Veronika Nyikos'u 6-1'lik skor ile geçerek önemli bir zafer elde etti.

Altın Madalya İçin Mücadele

Üç milli güreşçimiz, yarın altın madalya için mindere çıkacak. Sporcularımızın bu önemli başarıları, Türkiye’nin kadın güreşindeki yükselişini bir kez daha göstermektedir. Tüm güreş severler, sporcularımıza destek vermek için sabırsızlanıyor!

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