UEFA'dan Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek'e Önemli Görev

UEFA, gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek'i UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lale Orta, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B4 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Ayrıca, Dilan Deniz Gökçek de aynı tarihlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev üstlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.