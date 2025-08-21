UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Deniz Türüç'ün topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bancu'nun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bancu'nun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Protokol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi. Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.