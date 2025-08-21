DOLAR
40,93 -0,01%
EURO
47,63 0,23%
ALTIN
4.393,92 0,26%
BITCOIN
4.594.136,8 1,87%

UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:43
UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)

UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Deniz Türüç'ün topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bancu'nun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bancu'nun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Protokol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi. Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos-Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-off Notları
2
Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını Rüstemler'de sürdürdü
3
UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)
4
Lausanne-Beşiktaş: Ersin Destanoğlu ilk kez sahada, Orkun kaptan
5
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım